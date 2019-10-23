Bakan Varank: Türkiye iki hafta içinde ABD ve Rusya'yı kendi istediği noktaya getirdi
Bakan Varank, 'Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu.' dedi.
- AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu." dedi.
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