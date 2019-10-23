Bakan Varank: Türkiye iki hafta içinde ABD ve Rusya'yı kendi istediği noktaya getirdi Bakan Varank, 'Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu.' dedi.