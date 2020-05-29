Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:
Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir.
Mayıs ayından itibaren iç talep tekrar toparlanmaya başlar.
TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi.
Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi.
Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz.
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