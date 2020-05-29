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Bakan Varank: Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir

Bakan Varank, 'Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir. Mayıs ayından itibaren iç talep tekrar toparlanmaya başlar.' dedi.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 10:33 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 10:42
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir.

Mayıs ayından itibaren iç talep tekrar toparlanmaya başlar.

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