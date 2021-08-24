İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2021 Salı / 16 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4277
  • EURO
    9,8989
  • ALTIN
    487.976
  • BIST100
    1465.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi! Varank: 2025'te istihdamın en az 50 bine ulaşmasını istiyoruz
Güncel

Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi! Varank: 2025'te istihdamın en az 50 bine ulaşmasını istiyoruz

Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '2025'te istihdamın en az 50 bine ulaşmasını istiyoruz' dedi.

24 Ağustos 2021 Salı 10:45 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 10:59
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız."

"Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik."

"Uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almayı hedefliyoruz. 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.