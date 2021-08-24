Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi! Varank: 2025'te istihdamın en az 50 bine ulaşmasını istiyoruz

24 Ağustos 2021 Salı 10:45 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 10:59

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız."



"Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik."

"Uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almayı hedefliyoruz. 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik"