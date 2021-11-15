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Bakan Varank UNESCO'nun listesinde bulunan Safranbolu'yu ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu tarihi ve turistik tesisleri ziyaret etti.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 20:21 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:21
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Karabük programı kapsamında kentte bulunan Varank, yetkililerden ilçenin tarihine ilişkin bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tarihi Çarşı'da incelemelerde bulunan Bakan Varank, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ni ve cami avlusundaki güneş saatini inceledi. Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'ni de ziyaret eden Bakan Varank, son olarak Cinci Hanı ve buradaki Safranbolu Kahve Müzesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerinde Bakan Varank'a, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, kurum müdürleri ile vatandaşlar da eşlik etti.

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