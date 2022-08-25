Bakan Varank, üretimine yeni başlanan Hi-Lo şanzımanı inceledi

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Varank, şirketin Ankara tesisinde gerçekleştirdiği ziyarette traktörler, tarım ekipmanları, iş makineleri, üretim süreçleri ve genel pazar dinamikleri hakkında bilgi aldı.

Varank, fabrika gezisi sırasında, üretimine yeni başlanan Hi-Lo şanzımanı inceledi ve üretim süreçlerinden sorumlu çalışanlarla bir araya geldi.

TürkTraktör AR-GE ekipleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden yeni emisyon seviyeli traktörlerin prototipleri ile ilgili de bilgi alan Varank, traktörleri sürerek test etti.

Varank'ın gerçekleştirdiği ziyarette, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner de hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özüner, TürkTraktör Ankara Fabrikası'nda Varank'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek ziyareti için teşekkür etti.

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu olarak 68 yıldır çiftçilerin yanında olmaya ve ülke için değer yaratmaya devam ettiklerini vurgulayan Özüner, "'TürkTraktör Geleceğe Hazırlar' amacımızla tarımın geleceğini odağımıza alarak çiftçilerimize dijital dönüşüm sürecinde destek oluyoruz. Amacımız çiftçilerimizin verimliliğini artıracak teknolojilerle onları desteklemek. Sayın Bakanımızın ziyareti de bu vesileyle bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerine yer verdi.