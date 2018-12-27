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Bakan Varank Denman'ı inceledi: Uzak değilse bununla gidelim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüzde 70'i yerli üretim olan, zırhlı askeri lojistik destek aracı 'Derman'ı inceledi.

  • DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin'de Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. tarafından 5 üniversiteyle geliştirilerek, prototipi üretilen ve yüzde 70'i yerli üretim olan, zırhlı askeri lojistik destek aracı 'Derman'ı inceledi. Test sürüşü yapan Varank, "Çok iyi bir araç. 16 ton da yük taşıyor. Yakında yurt dışında testlere gidecek" dedi. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ile incelemelerde bulundu. Varank daha sonra Elvan ve Tüzmen ile birlikte 5 üniversiteyle geliştirilerek, 8x8 özelliğe sahip, prototipi üretilen ve yüzde 70'i yerli üretim olan, zırhlı askeri lojistik destek aracı 'Derman'ı inceledi. Aracın direksiyonuna geçen ve test sürüşü gerçekleştiren Bakan Varank, indikten sonra "Organize sanayi bölgesi uzak değilse bununla gidelim" diye espri yaptı. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Çok iyi bir araç. Direksiyonu çok hafifti, aynı zamanda 16 ton da yük taşıyor. Bu yükle beraber aracı kullanmış olduk. Bu, Ar-Ge projesi sonrası ortaya çıkmış bir ürün. İnşallah ülkemizde böyle Ar-Ge projelerini biz de TÜBİTAK olarak diğer kurumlarımızla destekliyoruz. Bu araç, savunma sanayi için geliştirilmiş bir araçtır. Yakında yurt dışında testlere gidecek. Bu tip teknolojilerle hem savunma sanayimizi hem de diğer sanayi kollarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu proje aynı zamanda sanayi ve üniversite işbirliğinde ortaya çıkmış bir projedir" diye konuştu.

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