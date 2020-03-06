06 Mart 2020 Cuma 09:36 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 09:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz sene eylül ayında saldırı planı yaptıkları tespit edilen tutuklu 29 PKK'lı terörist hakkında iddianame düzenledi.



Tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 34.5 yıla kadar hapsi istenen iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Akşam Gazetesi'nden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, geçen yıl 26 Ağustos’ta Diyarbakır Bağlar’da yakalanan terörist Botan Zağroz kod adlı Mehmet Kırık, örgütün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a yönelik suikast planladığını anlattı.

O TİM ÇÖKERTİLDİ

İddianamede, terörist Kırık’ın ifadesi doğrultusunda 26 Eylül 2019’da İstanbul merkezli operasyonda terör örgütü PKK’nın suikat timi çökertildi. Kırık ifadesinde, örgütün Devran ve Şerzan kod adlı teröristlerin büyükşehir merkezlerinde şehit cenazeleri, kalabalık toplantı yerleri gibi noktalara saldırı planladığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a yönelik uzun menzilli silah ile suikast yapılacağını belirtti. Şerzan kod adlı terörist Ahmet Nadiroğlu ile Cuma kod adlı terörist Süleyman Günyeli’nin saldırılar için hazırlık içerisinde olduklarını anlattı. Topalan’ın telefonunda Varank’ın fotoğrafının olduğu belirlendi.

MERMİ SÜPÜRGEDE ÇIKTI

Şüphelilerin yatak odasında elektrik süpürgesinin içerisinde 85 adet mermi ele geçirildi. İddianamede terörist Cuma Topalan ve Medet Un’un örgütün Irak’taki yöneticilerinden giderek saldırı talimatlarını bizzat adlıkları tespit edildi.

TALİMAT IRAK’TAN

İddianamede terörist Cuma Topalan’ın 17 Nisan 2019’da saat 23.17'de Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı’ndan çıkış yaparak Irak'a gittiği ve 8 Mayıs 2019’da Irak'tan tekrar dönüş yaparak Türkiye'ye girdiği belirlendi. Şüpheli Topalan’ın aradan 10 gün geçtikten sonra bu defa yanında şüpheli Medet Un ile birlikte 18 Mayıs 2019 tarihinde saat 00.47'de Irak'a geçtiği ve bu defada 4 kadar kaldıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İki şüphelinin örgütün Irak’taki yöneticilerinden giderek saldırı talimatlarını bizzat adlıkları tespit edildi.

LİSTEDE ESKİ KOMUTANLAR DA VARDI

İddianamede, 26 Eylül 2019’da düzenlenen operasyonda yakalanan sanıkların Genelkurmay eski başkanları İlker Başbuğ, Yaşar Büyükanıt, Hilmi Özkök ve Işık Koşaner’e yönelik de suikast planladıkları belirtilmişti.