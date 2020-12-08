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Güncel

Bakan Varank'tan önemli açıklama

Bakan Varank: 'Türkiye, son dönemde, gelişen piyasalara yönelen sermaye akışından en fazla faydalanan ülkelerden biri oldu.'

08 Aralık 2020 Salı 09:38 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 09:42
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