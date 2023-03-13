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Bakan Varank'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
Bakan Varank'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın vefat eden babası Ali Haydar Varank için Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da saf tuttu.

  • Bakan Varank
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