08 Mayıs 2020 Cuma 14:29 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 14:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor, soruları yanıtlıyor. Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Solunum cihazı parçalarını zaten üretiyorduk. Stoklarımızı tutup kontrollü ihracat yapıyorduk. Şimdi serbest bıraktık ihracatı. Sadece parça almak isteyen ülkelere de satışlar başladı.

PCR en geçerli metod. Türkiye'de 13 firma PCR kiti üretiyor. Bunun ihracatını yapıyoruz dünyaya. Bizim Bakanlık olarak desteklediğimiz firmalar bunlar.

Yeni nesil tanı kitleri için de güzel haberler var. Nanoteknoloji esasına dayanan dünyada ilk kez kullanılacak hızlı test kiti projelerini hazırlıyoruz. Haziran ayı gibi üretmeyi planlıyoruz.

(Koronavirüs aşısı) 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı.