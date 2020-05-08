İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1142
  • EURO
    7,7219
  • ALTIN
    393.166
  • BIST100
    98624.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... Bakan Varank'tan 'aşı' açıklaması: 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı
Güncel

Son dakika... Bakan Varank'tan 'aşı' açıklaması: 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı

Bakan Varank,'(Hızlı tanı kiti) Haziran ayı gibi üretmeyi planlıyoruz' dedi. Koronavirüs aşısı çalışmalarına değinen Bakan Varank, üç üniversitenin hayvanlar üzerinde teste başladığını açıkladı.

08 Mayıs 2020 Cuma 14:29 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 14:34
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor, soruları yanıtlıyor. Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Solunum cihazı parçalarını zaten üretiyorduk. Stoklarımızı tutup kontrollü ihracat yapıyorduk. Şimdi serbest bıraktık ihracatı. Sadece parça almak isteyen ülkelere de satışlar başladı.

PCR en geçerli metod. Türkiye'de 13 firma PCR kiti üretiyor. Bunun ihracatını yapıyoruz dünyaya. Bizim Bakanlık olarak desteklediğimiz firmalar bunlar.

Yeni nesil tanı kitleri için de güzel haberler var. Nanoteknoloji esasına dayanan dünyada ilk kez kullanılacak hızlı test kiti projelerini hazırlıyoruz. Haziran ayı gibi üretmeyi planlıyoruz.

(Koronavirüs aşısı) 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı.

Muğla'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.