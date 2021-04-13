Sevinçleri kursaklarında kalacak! Bakan Varank: Artık ASELSAN üretiyor

13 Nisan 2021 Salı 12:53 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 13:26

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBC Türkçe'nin "Kanada, Türkiye'ye İHA üretimi için teknoloji ihracatı iznini iptal etti" başlıklı yalan haberine sert tepki gösterdi.

Bakan Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" ifadeleri kullandı.