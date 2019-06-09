28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zeka temelli teknolojilerde yapılacak en küçük hataların dahi Boeing 737 Max örneğinde olduğu gibi, devasa kazalara sebep olabileceğini belirterek, 'Biz Türkiye olarak yapay zekayla ilgili meselelerin ele alınacağı, her ülkenin eşit haklara sahip olacağı küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız.' dedi.

  • AA
  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Varank G20 temasları kapsamında katıldığı Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, yapay zekanın, kapsayıcı büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve küresel refahı teşvik ederek insanoğlunun çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Varank, yapay zeka sistemleri tasarlanırken hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerin gözetilmesi, farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederek, bu doğrultuda istikrarlı ve hassas bir süreç yürütülmesi, dürüst ve adil bir ekosistem oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Hükümetlerin, güvenilir bir yapay zeka sistemi için çok paydaşlı ve uzlaşıya dayalı küresel teknik standartlar geliştirmesi gerektiğini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Yapay zeka temelli teknolojilerde yapılacak en küçük hatalar dahi devasa kazalara sebep olabilir. İşte, Boeing 737 Max örneği ortadadır. Bu kazalarda yitirilen hayatların, hava yolu şirketlerinin kaybettiği milyarlarca doların hesabını kim verebilir? Bundan dolayıdır ki yapay zekanın geleceği uzay ve havacılık sanayisinde olduğu gibi bir avuç büyük şirketin inisiyatifine bırakılamaz. Biz Türkiye olarak yapay zeka ile ilgili meselelerin ele alınacağı, her ülkenin eşit haklara sahip olduğu küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız. Yaptığımız G20 toplantısının en büyük çıktısının da bu yolda atılacak adımlar olduğu görüşündeyiz."

VARANK'IN YOĞUN İKİLİ GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Öte yandan Bakan Varank, etkinlik kapsamında birçok mevkidaşı ile ikili görüşmelerde bulundu.

Varank, İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanı You Young Min, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

JAPONYA'DA SAHA ZİYARETLERİ

Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile beraber Tsukuba'da bulunan insan, robot ve bilişim sistemlerinin bütünleşik bir teknolojisi olan "Siberler" den faydalanarak robotik çözümler üreten Cyberdyne şirketine ziyarette bulundu.

Ayrıca Varank Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nı (JAXA) da ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Pençe Harekatında teröristler tarafından kullanılan bir sığınak tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yle telefonda görüştü

Okullarda 'tatil zili' cuma çalacak

Okullarda 'tatil zili' cuma çalacak

'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'

'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'

PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin adı verilecek, Ankara'dan rahatlıkla görülebilecek

Türkiye'nin adı verilecek, Ankara'dan rahatlıkla görülebilecek

Uyuşturucudan gözaltına alındı, kimliğini duyanlar şaşkınlık yaşadı

Uyuşturucudan gözaltına alındı, kimliğini duyanlar şaşkınlık yaşadı

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yanlışlıkla arkadaşını hastanelik etti

Yanlışlıkla arkadaşını hastanelik etti
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu´nun skandal sözlerde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı

İmamoğlu´nun skandal sözlerde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı

Antalya'da bayram bitmiyor...

Antalya'da bayram bitmiyor...

Ülkeyi terk ediyorlar...

Ülkeyi terk ediyorlar...

Emekliye 368 lira ek ödeme

Emekliye 368 lira ek ödeme

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA