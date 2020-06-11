Bakan Varank'tan “Milli Teknoloji Hamlesi” paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Ekonomimizin lokomotifi sanayinin gücüne güç katacak adımları, #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuyla atıyoruz. Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et, Türkiyem” ifadelerine yer verdi.
Ekonomimizin lokomotifi sanayinin gücüne güç katacak adımları, #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuyla atıyoruz.— Mustafa Varank (@varank) June 11, 2020
⚠️Tedbir Al
��Çalışanını Koru
⚙️Üretime Devam Et
����Türkiyem pic.twitter.com/OUu5114AfU