İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8458
  • EURO
    7,7385
  • ALTIN
    379.528
  • BIST100
    109155
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Varank'tan “Milli Teknoloji Hamlesi” paylaşımı
Güncel

Bakan Varank'tan “Milli Teknoloji Hamlesi” paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Milli Teknoloji Hamlesi “ paylaşımı yaptı.

İHA11 Haziran 2020 Perşembe 21:58 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 21:58
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Ekonomimizin lokomotifi sanayinin gücüne güç katacak adımları, #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuyla atıyoruz. Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et, Türkiyem” ifadelerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.