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Bakan Varank'tan Türk firmaya tebrik! ''Gurur verici''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi 'Spyke Games'in, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirterek, 'Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler.' ifadesini kullandı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 22:51 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:51
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Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun şirketlerinin geliştirdikleri oyunların milyarlarca insan tarafından oynandığını belirtti.

Söz konusu sektörün her geçen gün büyümeye devam ettiğini vurgulayan Varank, "Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yerli oyun geliştirme şirketi, Griffin Gaming Partners liderliğindeki tohum turda, 55 milyon dolarlık yatırım aldı. 5 genç yatırımcı tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip.

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