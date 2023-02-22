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Bakan Vedat Bilgin: OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz” dedi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 21:32 - Güncelleme:
Bakan Vedat Bilgin: OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uygulandığını ifade eden yaptığı paylaşımında,

"Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz.

İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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