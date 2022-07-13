Bakan Yanık: 15 Temmuz'un yaklaştığı şu günlerde çirkin hesaplarla yalan bir algının pekiştirilmesine çalışılıyor

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un yaklaştığı günlerde, şehit yakını ve gaziler için vatandaşların yaptığı bağışlarla ilgili bazı hesaplardan "yalan bir algı"nın pekiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Halkın milli duygularını istismar ederek söylenen yalanı sürekli ortaya süren bu odaklara bir senedir konuyu tek tek anlatmaya çalıştıklarını belirten Yanık, söz konusu kişilerin konuyu muhtemelen anladıklarını ama bunun, ürettikleri yalanı yeniden yaymalarına engel olmadığını vurguladı.

Bakan Derya Yanık, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"15 Temmuz'un yaklaştığı şu günlerde şehit yakınları ve gazilerimiz için vatandaşlarımızın yaptığı bağışlarla ilgili olarak yine bazı çirkin hesaplarla yalan bir algının pekiştirilmesine çalışılıyor. 15 Temmuz'da vatandaşlarımızdan şartlı bağış olarak toplanan yaklaşık 310 milyon lira nemalandırılarak (ve neması da hak sahiplerine ödenmek suretiyle) Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfımız aracılığı ile 15 Temmuz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize her ay düzenli destek ödemeleri ile dağıtılmaktadır. Temmuz 2022 ödemesinde toplam 7 milyon 748 bin lira ödeme yapılmıştır. Yönetim Kurulunda alınan karara istinaden 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı için verilen ikramiye, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü, Kurban Bayramı ikramiyesi ise 7 Temmuz 2022 Perşembe günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştır. Bu iki destek ödemesi toplam 13 milyon 708 bin lira olmuştur. Yani sadece temmuz ayında şartlı bağışlardan yapılan destek ödemesi 21 milyon 456 bin liradır. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Beşiktaş patlaması ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ve gaziler için toplanan şartlı bağışlardan kendilerine bugüne kadar 157 milyon 994 bin 370 lira destek ödemesi yapmıştır."

Sosyal medya yasasının, bu dezenformasyon ortamında son derece elzem olduğuna dikkati çeken Yanık, milletin, kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyerek asıl bilgiye ulaşmak için gayret etmesi gerektiğini kaydetti.