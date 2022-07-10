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Bakan Yanık açıkladı: Selden etkilenen vatandaşlara 3 bin lira nakdi destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlara 3'er bin lira yardım yapılacağını duyurdu.

IHA10 Temmuz 2022 Pazar 14:54 - Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören vatandaşlara 3'er bin TL yardım yapılacağını duyurdu. Bakan Yanık, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek, vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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