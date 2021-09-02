İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2021 Perşembe / 25 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2811
  • EURO
    9,8297
  • ALTIN
    482.995
  • BIST100
    1480.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yanık: Bin 3 SYD Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz
Güncel

Bakan Yanık: Bin 3 SYD Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

DHA2 Eylül 2021 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:03
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 81 il ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını belirtti. Yazılı açıklamayla Eylül ayı hakkında da bilgi veren Yanık, "Bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz" dedi.

Vakıflar kanalıyla gönderilen bu ödeneklerin, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını aktaran Yanık, "Aktardığımız bu kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.