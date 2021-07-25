Bakan Yanık: Çocukların yeri ailelerin yanıdır, okuldur

DHA 25 Temmuz 2021 Pazar 19:01 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 19:01

Bakan Derya Yanık, Twitter'daki hesabından, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, ailesinin kendisini zorla evlendireceği gerekçesiyle bulunduğu binanın çatısına çıkıp daha sonra ikna edilerek devlet koruması altına alınan B.H. (16) adlı genç kıza ilişkin haberi paylaştı. Yanık, paylaşım ile birlikte, "Erken yaşta ve zorla evlilikler kanunlarımızca açıkça yasaklanmış olmasının yanı sıra çocuklarımızın sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimi üzerinde yetişkinlik döneminde etkileri devam edebilecek ve onarılması güç yaralar açmaktadır. İllerimizde yürürlüğe koyduğumuz Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Acil İl Eylem Planlarımız ile evlatlarımızın bu travmaya maruz kalmasının önüne geçmek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ailelerimize çağrımdır; çocukların yeri ailelerin yanıdır, okuldur. Onların çocukluğunu yaşayabilmesine engel olunmasına ve eğitim hayatından koparılmalarına asla göz yummayız" ifadesini kullandı.