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Bakan Yanık: Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında artış oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez artış oldu. Koruyucu aile müracaatı 350 bin, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var.'

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Bakan Yanık: Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında artış oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez artış oldu. Koruyucu aile müracaatı 350 bin, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var."

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