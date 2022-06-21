Bakan Yanık duyurdu! Hesaplara yatırıldı

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla destek programları yürüttüklerini hatırlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri uyguluyoruz. Bu modeller içinde evde bakım yardımı önemli yer tutuyor" dedi.

Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Bu ay 547 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandı. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.