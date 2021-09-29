Bakan Yanık: Kadınlarımızın eğitimin her aşamasında en üst seviyelere ulaşmasını hedefliyoruz

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:51

Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Projeden duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getiren Yanık, türlü sebeplerle yarım kalan, akamete uğrayan bir işi tamamlama ihtimalinin, bazen yeni başlangıçlardan daha motive edici ve daha heyecan verici olabildiğini ifade etti. Bakan Yanık, bugün de öyle bir başlangıcın enerjisiyle bir arada olduklarını söyledi.

Derya Yanık, Türkiye'nin her geçen gün farklı alanlarda yeni başarılara imza attığını vurgulayarak, bu başarıların yoğun bir emek ve azimle çalışmanın sonucunda geliştiğini ve bunun da tesadüf olmadığını belirtti.

- "İNSAN KAYNAĞIMIZIN DAHA DA ZENGİNLEŞECEĞİNE İNANIYORUM"

Bütün vatandaşlara, kendilerini iyi yetiştirebilecekleri eğitim imkanları sunmayı hedeflediklerinin ve bu konuda mümkün olduğunca çok insana ulaşmaya çalıştıklarının altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylelikle her birimizin, kendi hedeflerini gerçekleştirirken aynı zamanda ülkemizin gelişimine de en ileri düzeyde fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlamda tek bir kişiyi dahi geride bırakmadan ilerleme çabası içindeyiz. Kız çocukları ve kadınların yarım kalan eğitimlerinin tamamlanmasıyla insan kaynağımızın daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Nerede Kalmıştık Projesi'ni de böyle bir idealin yansıması olarak görüyorum.

2000'li yıllarda okuma yazma seferberliği ile örgün eğitimden uzak kalmış birçok kadın, okuma yazma öğrenerek yeni iletişim ve üretim yollarıyla buluşmuş, böylece her birinin hayatında yepyeni ufuklar belirmiştir. Saygıdeğer Hanımefendi himayesinde gerçekleşen 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana-Kız Okuldayız' gibi kampanyalar, kadınların ve kız çocuklarının hayatında tam olarak bu etkiyi yapmıştır."

- "KADINLARIMIZIN, EĞİTİMİN HER AŞAMASINDA EN ÜST SEVİYELERE ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

Herkesin, hem kendisinin hem ülkesinin ve milletinin iyiliğine katkıda bulunabileceği bir yeteneği olduğunu belirten Yanık, "Bu inançla, hükümetlerimiz döneminde hizmetlerimizin odağına aldığımız insana ve insanlığa faydalı projelerle üretmek isteyen herkesin, kadın erkek ayırmaksızın desteklenmesi sağlanmıştır. 83 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınlarımızın okuryazarlık başta olmak üzere eğitimin her aşamasında en üst seviyelere ulaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakan Yanık, okullaşma ve okuryazarlık oranlarında son 18 yılda önemli artışlar sağlandığı ifade ederek, "TÜİK verilerine göre, 6 yaş üzeri kadın nüfus içerisinde okuryazarlık oranı 2002 yılında yüzde 79,9 iken 2020'de bu oran yüzde 95,5'e yükseldi." bilgisini paylaştı.

Eğitim destekleri ile kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarının düşürülmesini de sağlamaya çalıştıklarına işaret eden Yanık, iyi yetişmiş her insanın, milli servetin çok kıymetli bir unsuru olduğunun altını çizdi. Yanık, iyi eğitimin, istihdam olanaklarına erişmeye ve bu imkanın çeşitlenmesine fırsat sağladığını, iyi eğitim ve iyi istihdama ulaşan kişilerin, toplumsal refaha katkısının da çoğaldığını kaydetti.

- "BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ KADAR KUVVETLİYİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulamaya konulan ve 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda, kadınların çalışma hayatının her alanına tam ve etkin katılımının sağlanmasının hedeflendiğini hatırlatan Yanık, bu hedefle kadınların değişen iş gücü piyasası dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olması için çalışıldığını vurguladı.

Her 5 yılda bir yaptırılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın, sosyal yardım yapılan ailelerde kadınların büyük çoğunluğunun iş gücüne katıldığını gösterdiğine dikkati çeken Yanık, "Sosyal yardım, kadınlarda muhakkak suretle üretime katılmayı tetikliyor. Kadınlar, bir sosyal yardım almışlarsa bir süre sonra kendilerini bir şekilde üretim bandının içine dahil etme zorunluluğu duyuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal yardımların, kadınların istihdamına, çocukların, özellikle kızların eğitimlerini sürdürmelerine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Yanık, "Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz kadar kuvvetliyiz. Bu sebeple kendi potansiyelini açığa çıkarmış, hayallerini gerçekleştirmiş, hedeflerine ulaşmış her insan, her birimiz için büyük bir kazanımdır. Var olan yetenekleri atıl kalan tek bir kişi ise bu dünya için ciddi bir kayıptır." ifadesini kullandı.

Yanık, insanın hayal ettiği müddetçe yaşadığını, yenilendiğini ve tazelendiğini dile getirerek, "Devleti yaşatacak olanlar da hayalleriyle birlikte değerlerine sahip çıkanlar, insanların iyiliğine hizmet edenler ve sabırla hedeflerine yürümeyi sürdürenlerdir." dedi.

Projede emeği geçen, çalışan ve gönüllü olarak görev alan herkese teşekkür eden Yanık, "Kolları sıvayarak 'haydi yeniden başlıyoruz, nerede kalmıştık' diyen kadınlara başarılar diliyorum, başaracaklarından da çok eminim." diye konuştu.