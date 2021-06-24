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Bakan Yanık: Kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini bildirdi.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 22:15 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 22:15
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Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sivil toplum, akademi ve tüm kamu kurumlarının, topyekun bir seferberlik ruhuyla çalıştıklarını belirtti.

Eylem planlarıyla, 2007'den itibaren somut hedefler koyduklarını, süreç içerisinde bu hedeflere ulaştıklarını ve yenilerini belirlediklerini vurgulayan Bakan Yanık, "2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımız ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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