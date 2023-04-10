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Bakan Yanık, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 16:51 - Güncelleme:
Bakan Yanık, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı
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Bakan Derya Yanık da yerli ve milli Togg'u teslim aldı. Makam aracı Togg'la ilk kez trafiğe çıkan Bakan Yanık, Bakanlık çevresinde tur attı.

Togg'un Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun bir ürünü olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Bugüne nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Togg'umuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

  • Bakan Kurum
  • Togg
  • trafik

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