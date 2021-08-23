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Güncel

Bakan Yanık: ''Personel giyim tırı'' 2 günde Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel giyim tırının 2 günde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 617 kişiye hizmet verdiğini bildirdi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:37 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:37
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Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde zorlu saha koşullarında büyük titizlikle ve çabayla görevlerini sürdüren kamu görevlisi ve STK gönüllülerinin giysi ve yardımcı malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için personel giyim tırını faaliyete geçirdiklerini belirtti.

"Personel giyim tırımız faal olduğu ilk 2 günde, Kastamonu Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi." ifadesini kullanan Yanık, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afet bölgesinde yaraların sarılması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle günlerdir sahada afetten zarar gören vatandaşlarımıza hizmet veren tüm görevlilere ve gönüllülere yürüttükleri çalışmalar ve sahadaki fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

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