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Bakan Yanık: SED ödemeleri için bu ay toplam 328 milyon TL yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon TL yatırıldığını açıkladı.

IHA19 Ağustos 2022 Cuma 11:14 - Güncelleme:
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Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunduğunu kaydetti. Bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, her çocuğun yaşama en sağlıklı şekilde ailesinin yanında hazırlanabileceğine işaret etti. SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını belirten Bakan Yanık, SED'den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 TL destek verildiğini kaydetti. Bakan Yanık, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 TL yatırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirtti.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Derya Yanık

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