Bakan Yanık: Sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz
Bakan Derya Yanık: Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.
15 Ekim 2021 Cuma 10:45 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 10:45
Bakan Derya Yanık: Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.