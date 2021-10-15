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Bakan Yanık: Sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz

Bakan Derya Yanık: Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.

15 Ekim 2021 Cuma 10:45 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 10:45
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Bakan Derya Yanık: Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.

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