Bakan Yanık ve bakanlık personelleri, şehit ailelerini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla tüm illerde şehit ailelerinin evlerine ziyaretler gerçekleştirildi. Bakan Yanık da, 22 Şubat'ta Senegal'de görevdeyken kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Ankara'daki ailesine iftar sonrası ziyarette bulundu. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Bakan Yanık, aileye desteklerini dile getirdi. Program kapsamında bakan yardımcıları ve birim amirleri de Ankara'daki diğer şehit ailelerinin evlerine giderek onlarla iftar sofrasına oturdu. Bakanlığa bağlı 81 il müdürleri de bulundukları illerdeki şehit ailelerini iftarda ziyaret etti.