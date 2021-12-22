İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2021 Çarşamba / 18 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,536
  • EURO
    14,151
  • ALTIN
    718.853
  • BIST100
    1853.61
Güncel

Bakan Yanık'tan atama müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, '2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız' dedi.

DHA22 Aralık 2021 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:42
ABONE OL

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin istihdam olduğunu belirtti. Engelli vatandaşların istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini belirten Yanık, 2002'de kamuda 5 bin 777 engelli memur olarak çalışırken, 2020'de bu sayının 62 bin 337'ye ulaştığını hatırlattı. Yanık, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 750 engelli öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirerek bu sayıyı 63 bin 87'ye çıkardık. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun da kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak" dedi.

Bakan Yanık, ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 927 kadro talebinde bulunulduğunu, adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını kaydetti.

  • Bakan Yanık
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
  • memur ataması

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.