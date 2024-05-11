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Bakan Yardımcısı Akçapar, BM yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle çeşitli konularda bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 14:58 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Akçapar, BM yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi
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Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Akçapar, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile çeşitli konularda görüşmeler yaptı.

Akçapar ile BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo arasındaki görüşmede, Ukrayna, Kıbrıs ve Gazze olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

"Geleceğin Zirvesi", Kıbrıs, Güney Kafkasya ve Ukrayna bağlantılı gelişmelerin masaya yatırıldığı Akçapar-Lacroix görüşmesinde, Türkiye'nin BM'nin barışı koruma çabalarına önemli katkılarına değinildi.

Akçapar-Jenca görüşmesinde de Güney Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna, Kıbrıs, Balkanlar'daki gelişmeler ve bağlantısallık hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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