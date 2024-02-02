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Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, İstanbul'da, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir araya geldi.

AA2 Şubat 2024 Cuma 20:26 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile görüştü
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Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Akçapar'ın, Türkiye-Yunanistan 6'ncı Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu vesilesiyle İstanbul'da bulunan Fragoyannis ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, Akçapar ve Fragoyannis'in fotoğrafına da yer verildi.

  • dışişleri
  • Burak Akçapar
  • Kostas Fragoyannis

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