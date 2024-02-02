Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile görüştü

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Akçapar'ın, Türkiye-Yunanistan 6'ncı Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu vesilesiyle İstanbul'da bulunan Fragoyannis ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, Akçapar ve Fragoyannis'in fotoğrafına da yer verildi.