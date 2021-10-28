İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5798
  • EURO
    11,1082
  • ALTIN
    554.968
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yardımcısı Işıkgece: 7 bin 300 çalışanla, yılda 1 milyon 356 bin denetim yapıyoruz
Güncel

Bakan Yardımcısı Işıkgece: 7 bin 300 çalışanla, yılda 1 milyon 356 bin denetim yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, yurt genelinde başlatılan 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında Ankara'daki bir alışveriş merkezinde bulunan gıda işletmelerinde denetim yaptı. Işıkgece, '7 bin 300 çalışanla, yılda 1 milyon 356 bin denetim yapıyoruz' dedi.

DHA28 Ekim 2021 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:45
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25-28 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde 'Gıda Denetim Seferberliği' başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, bu kapsamda Ankara'da gerçekleştirilen gıda denetimlerine katıldı. Gıda denetim ekipleri ile birlikte Ankara'daki bir alışveriş merkezinde bulunan gıda işletmelerini inceleyen Işıkgece, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Işıkgece, denetimlerin yoğunlaştığını ve halk sağlığını ilgilendiren tüm gıda ürünlerinin analiz edileceğini belirterek, "Aslında denetimlerimiz 365 gün devam ediyor. Ekiplerimiz bugün de gıdayı servis eden noktaları teker teker denetliyor. Biz yılda 1 milyon 356 bin denetim yapıyoruz. Bu denetimi 7 bin 300 çalışanımızla yapıyoruz. Bu konu bizim için çok önemli. Halkımızın sağlığını en üst düzeyde tutacak şekilde, tamamen tüketici odaklı denetimlerimiz devam edecek" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.