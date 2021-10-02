Bakan Yardımcısı Kıran gençlerle bir ayara geldi

AA 2 Ekim 2021 Cumartesi 19:59 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 21:36

Kıran, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'nda yaptığı konuşmada, programın memleketi Ünye'de olmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Kampın, Ordu'da yapılmasında desteği olan herkese teşekkür eden Kıran, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise siyasi tecrübelerini paylaşarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Kıran ve Dağ'a hediye verdi.

Programa, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, AK Parti Ordu İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Gültaş ve bazı partililer katıldı.