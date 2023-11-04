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Bakan Yardımcısı Turan: Mafyacılık oynayan, başkaldırma iddiası olan kim varsa kökünü kazımakta kararlıyız

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 'Devletin gücü dışında 'Ben de varım' diyen, mafyacılık oynayan, başkaldırma iddiası olan, çevresine 'Diğer insanlardan daha farklıyım' diyen kim varsa kökünü kazımakta kararlıyız.' dedi.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 13:30 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Turan: Mafyacılık oynayan, başkaldırma iddiası olan kim varsa kökünü kazımakta kararlıyız
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Turan, Meclis Toplantı Salonu'nda Lapseki Muhtarlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına gündemi değerlendiren Turan, çok büyük bedeller ödenerek terörle mücadele edildiğini söyledi.

Turan, Türkiye'nin bulunduğu kıymetli coğrafyada ne olursa olsun son terörist yok oluncaya kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Bir diğer önemli başlığın düzensiz göçmen meselesi olduğunu anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Ana kaynakların yanında olduğumuzdan dolayı Suriye, Irak hatta Afganistan, Pakistan sınırında olan İran, bu kaynakların bize yakınlığından dolayı büyük bir bedel ödedik. Ancak son 5 ay içinde yasal olmayan yollarla ülkemize gelen 112 bin göçmenin deportu sağlandı. Ama daha kıymetlisi bir o kadar göçmen de 'Burada işler çok sıkı o yüzden yarın bir de deport edilmeyelim' korkusuyla kendi imkanlarıyla geri dönmeye başladılar. Yani 200 binden fazla resmi, gayriresmi geri dönüş imkanı oldu."

Turan, yasal olmayan göçü Türkiye'nin gündeminden kaldırmak istediklerini dile getirdi.

Mafyavari yapıların da gündemlerinde olduğuna değinen Turan, şunları kaydetti:

"Devletin karşısında kibirlenen, kibriyle suç işleyen hiç kimsenin olmasını istemiyoruz. İnsan hata yapabilir, suç işleyebilir. Hakimlerimizin takdirinde değil mi. İlk defa suç işleniyorsa erteleme var, en alt limitten ceza vermek var ama suçta kibirlenen adam istemiyoruz. Yani devletin gücü dışında 'Ben de varım' diyen, mafyacılık oynayan, başkaldırma iddiası olan, çevresine 'Diğer insanlardan daha farklıyım' diyen kim varsa kökünü kazımakta kararlıyız. 6 ay içinde bu ülkede küçük büyük hiçbir mafya kalmaması için Bakanımız, bakanlığımız çok büyük bir gayret sarf ediyor."

Uyuşturucuyla mücadele konusunda da iddialı işler yapmak istediklerini ifade eden Turan, "Bu ülkenin gençleriyle bu riskin buluşmamasını istiyoruz. Hem Avrupa'da sentetik yapılar, uyuşturucular, doğumuzda doğal yöntemle uyuşturucular maalesef dünyamızın bir gerçeği. Ancak ne olursa olsun Türkiye'yi bundan arındırmak, gençlerimizi korumak ve kollamak istiyoruz." diye konuştu.

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