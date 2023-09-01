İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7403
  • EURO
    28,8772
  • ALTIN
    1666.53
  • BIST100
    8043.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Yardımcısı Turan, Samsun'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 'Samsun dünyanın barış adımlarının atılacağı yer olmaya hazır olmalıdır.' dedi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 17:59 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Turan, Samsun'da
ABONE OL

Turan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Göreve yeni başlayan Tavlı'ya başarılar dileyen Turan, Samsun'un 20'nci yüzyılın seyrinin değişmesine imza attığını söyledi.

Samsun'da atılan ilk adımın Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk adımı olduğunu vurgulayan Turan, "Bugün de bu şehrin karşısında, Karadeniz'in karşı kıyılarında, dünya belki yeniden şekilleniyor. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın akıbeti bir yana, küresel güçlerin Karadeniz'de alacağı pozisyonlara ait çok fazla senaryo mevcut. Öyleyse bu şehirde, 21. yüzyılın tüm seçenekleri için hazırlıklı olmak durumundayız. Samsun, gelişmiş bir ticarete de küresel tedarik zincirindeki aksaklıklara da veya başrole de belki de dünyanın barış adımlarının atılacağı yer olmaya da enerji veya gıda transferlerinin merkezi olmaya da hazır olmalıdır. Yedi düvelden insanın gelmesine de tüm dünyanın izleyeceği konferanslara da turizme de yüksek teknolojiye de hazır olmalıdır. Yani Samsun özetle geleceğe hazır olmalıdır." dedi.

Ziyarette Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Ahmet Bahadır da hazır bulundu.

  • barış adımları
  • Samsun
  • İçişleri Bakan Yardımcısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.