İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yerlikaya: 13 öğrencimiz ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi
Güncel

Bakan Yerlikaya: 13 öğrencimiz ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne çeşitli sebeplerle geç kalan 13 öğrenciyi polis ekiplerinin sınava yetiştirdiğini bildirdi.

IHA17 Haziran 2023 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 13 öğrencimiz ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi
ABONE OL
Hatay'da sınava yetişemeyen 13 öğrencinin polis ekipleri tarafından sınav alanına yetiştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan, yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.