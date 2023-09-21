Bakan Yerlikaya: 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi"

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ İLE BALIKESİR'DE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, 1⃣3⃣5⃣ ZEHİR TACİRİ İLE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ❗️#Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın... pic.twitter.com/lzvUnoR6Px — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2023