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  • Bakan Yerlikaya: 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Güncel

Bakan Yerlikaya: 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi'

21 Eylül 2023 Perşembe 08:39 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi"

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