İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

37 KİŞİ YAKALANDI

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.



"KARARLIYIZ"

Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız.

jandarma genel komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğü tem başkanlıklarımızı, il emniyet müdürlüklerimizi ve il jandarma komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. ayağınıza taş değmesin.

Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.