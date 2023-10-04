İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5511
  • EURO
    28,8684
  • ALTIN
    1613.42
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar Operasyonları'nda 37 şüpheli yakalandı
Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar Operasyonları'nda 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.' dedi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 08:35 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar Operasyonları'nda 37 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

37 KİŞİ YAKALANDI

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

"KARARLIYIZ"

Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız.

jandarma genel komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğü tem başkanlıklarımızı, il emniyet müdürlüklerimizi ve il jandarma komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. ayağınıza taş değmesin.

Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.