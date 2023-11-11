Bakan Yerlikaya: 15 ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında 199 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 15 ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandı. 58 kg kokain olmak üzere toplam, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64.800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



1⃣5⃣ ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 1⃣9⃣9⃣ şüpheli yakalandı.

5⃣8⃣ kg kokain olmak üzere toplam,

4⃣ , 5⃣ ton uyuşturucu madde ve

6⃣4⃣8⃣0⃣0⃣ adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



❌Diyarbakır İl Jandarma... pic.twitter.com/ONOEte7VEG — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2023