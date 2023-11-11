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  • Bakan Yerlikaya: 15 ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında 199 şüpheli yakalandı
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Bakan Yerlikaya: 15 ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında 199 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 15 ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandı. 58 kg kokain olmak üzere toplam, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64.800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

11 Kasım 2023 Cumartesi 08:13 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 15 ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında 199 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 15 ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandı. 58 kg kokain olmak üzere toplam, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64.800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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