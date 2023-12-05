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  • Bakan Yerlikaya: 180 günde 502 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Yerlikaya: 180 günde 502 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara Medya Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '180 günde PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi' dedi.

5 Aralık 2023 Salı 10:21 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 180 günde 502 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Medya Buluşması'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

"Kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere bakanlığımızın tüm birimlerinin beşeri ve teknik kapasitelerini geliştirmek adına ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bütün imkan ve kabiliyetlerimizle milletimizin huzur ve güveni için çalışıyoruz"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu konuda devletin ve milletin el ele vermesi gerekmektedir. Milletimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine, hayatı zehir etmeye kararlıyız"

"180 günde PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi."

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

"Son 180 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3.801 operasyon yapıldı, 6.108 kişi gözaltına alınırken, bunların 2.110'u tutuklandı. Sınırdan geçmeye çalışan 106.000 kaçak göçmenin girişi engellendi"

"106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi"

"Bu mücadeleyi sürdürürken de inancımızda, medeniyet değerlerimizde, milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz"

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

"Son 180 günde 92 kişi tutuklandı"

"Son 6 ayda 1.332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. 612 sosyal medya hesabıyla ilgili işlemler devam ediyor"

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

"KADES üzerinden 968 bin 744 ihbar aldık"

"727 kişi elektronik kelepçeyle takip ediliyor"

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