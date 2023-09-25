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Bakan Yerlikaya: 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük ve Tekirdağ'da olmak üzere toplam 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük ve Tekirdağ'da olmak üzere toplam 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı.

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