Bakan Yerlikaya: 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük ve Tekirdağ'da olmak üzere toplam 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı.

İSTANBUL, HAKKARİ, AĞRI, ŞANLIURFA, KÜTAHYA, KONYA, ELAZIĞ, BURSA, EDİRNE, BİNGÖL, SAKARYA, AYDIN, ÇANKIRI, SAMSUN, ANTALYA, BALIKESİR, MERSİN, KARABÜK VE TEKİRDAĞ'DA OLMAK ÜZERE TOPLAM 1️⃣9️⃣ İLDE YAPILAN OPERASYONLARDA 4️⃣5️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️



❌#İstanbul İl Emniyet... pic.twitter.com/QHC5W8kg7I — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2023