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Bakan Yerlikaya: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe kırsalında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

10 Ağustos 2023 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında "Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan Operasyonu" düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 2 terörist de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından,Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf AKTAN operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."

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