Bakan Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti.' dedi.
TBMM'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti." dedi.