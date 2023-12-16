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  • Bakan Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi

TBMM'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti.' dedi.

16 Aralık 2023 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi
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TBMM'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti." dedi.

  • terör etkisiz
  • teröristler

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