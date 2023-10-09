21 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: 148 zehir taciri daha yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerimizce ortak yapılan 2 ayrı operasyonda, İstanbul'da, 298 kg Metamfetamin, 126 skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 13 kg esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda, 22 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 4 kg esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 8 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 45 kg esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1,8 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 812 kg kubar esrar, 45 kg toz esrar ele geçirildi. 12 zehir taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya ilçe Jandarma komutanlığınca yapılan 2 ayrı operasyonda, 2 kg metamfetamin, 2,5 kg kubar esrar, 11,5 kg skunk, çeşitli miktarlarda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 45 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 1,5 kg skunk, 36 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 7 kg metamfetamin ele geçirildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda: 2 kg metamfetamin, 2590 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 5 kg kubar esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 4,5 kg kubar esrar, çeşitli miktarda mefamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 6 kg esrar, Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 4 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 38 kg esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 10 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 4 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."