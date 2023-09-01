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Bakan Yerlikaya: 389 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 279 kilo esrar ve 110 kilo skunk olmak üzere toplam 389 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 389 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 279 kilogram esrar, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 110 kilo skunk maddesi ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda yer alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

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