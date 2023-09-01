Bakan Yerlikaya: 389 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 279 kilogram esrar, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 110 kilo skunk maddesi ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda yer alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

MERSİN VE DİYARBAKIR'DA NARKOTİK BİRİMLERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA 2️⃣ ZEHİR TACİRİ VE ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI❗️



❌#Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan operasyonda 2️⃣7️⃣9️⃣ kilo esrar maddesi ele geçirildi.

1️⃣... pic.twitter.com/HerfQsQ4ju — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2023