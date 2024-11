Bakan Yerlikaya: 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildi

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda Bakanlığının bütçesinin, genel bütçe içerisindeki payının yüzde 8 olduğunu belirterek, Komisyona sundukları toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olduğunu söyledi.

Ödeneğin, 779 milyar 747 milyon 196 bin lirasının cari ödenek, 314 milyar 238 milyon 773 bin lirasının da yatırım ödeneği olduğunu aktaran Yerlikaya, yatırım ödeneğinin yüzde 85'inin deprem için ayrıldığını ifade etti.

Bakanlığının 620 bin 339 personeli ile her an, her yerde görevinin başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, Türk halkının huzur ve güvenliği için konvansiyonel güvenlik sistemlerini yüksek teknoloji ve teknik kapasiteyle her geçen gün daha da güçlendirdiklerini bildirdi.

Yerlikaya, 11 bin 611 yeni aracı bu yıl emniyet ve jandarma teşkilatının hizmetine sunduklarını anlatarak, kesintisiz iletişim sağlayan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi'nin (JEMUS) kurulumunu da 77 ilde tamamladıklarını vurguladı.

Emniyet ve jandarma arasında plaka tanıma entegrasyonu yapıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Ülkemizin her bir noktasında plaka tanıma sisteminin (PTS) kullanım alanını genişlettik. Halihazırdaki PTS noktası sayımızı 4 bin 43'e, Mobil PTS sayımız 864'e yükselttik." dedi.

Yaka Kamerası Projesi'ne ilişkin bilgi veren ve kameraların olayların tarafsız bir şekilde kaydedilmesini sağlayacağını ifade eden Yerlikaya, "Gerek vatandaşlarımız, gerekse güvenlik güçlerimiz, yaka kamerası kaydı altında tutum ve davranışlarına daha dikkat edecek. Bu sayede olası şikayetlerin sayısında da azalmalar yaşanacaktır." diye konuştu.

- TERÖRLE MÜCADELE

Kırsalda ve şehirde terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü dile getiren Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında kırsalda ve şehirde düzenlediğimiz 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 4 bin 177 operasyon düzenlendiğini ve 935 kişinin tutuklandığını, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 1205 operasyonda da 655 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında 72'si bombalı olmak üzere 92 terör eylemi engellendi. Kabine dönemimizde 156'sı bombalı olmak üzere 203 terör eylemi engellendi. Hangi renk kategoride aranırlarsa aransınlar, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşmış bu hainleri, mutlaka ama mutlaka buluyor ve yok ediyoruz. Bu yıl içinde sözde 35 üst düzey terörist, kahramanlarımızca etkisiz hale getirildi. Türkiye, terörün başını ezmeye, hainlerin yuvalarını dağıtmaya kararlıdır." şeklinde konuştu.

- "HER 100 OLAYDAN 98'İ AYDINLATILDI"

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de toplumsal huzuru bozan olayların başında asayiş kaynaklı suçların geldiğini söyleyen Yerlikaya, bu konuda dinamik bir süreç yönetimi uyguladıklarını vurguladı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda toplam olay sayısının 2023'ün ilk 10 ayında 654 bin 385 olduğunu anımsatan Yerlikaya, bu yıl aynı dönemde olay sayısının 23 bin 430 azaldığını söyledi.

Yerlikaya, olayları aydınlatma oranının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak yüzde 97,8'e ulaştığını belirterek, "Her 100 olaydan 98'i aydınlatıldı ve adalete teslim edildi." dedi.

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Mal varlığına karşı işlenen suçlarda, 2023 yılının ilk 10 ayında olay sayısı 244 bin 457'ydi. 2024 yılının ilk 10 ayında, 72 bin 859 daha az olay meydana geldi. Azalış oranı yüzde 29,8 oldu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 14,4 artarak yüzde 81,3'e ulaştı. Son 1 yılda kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısı toplam 96 bin 289 azaldı. Otodan hırsızlık yüzde 60,4, kapkaç yüzde 59,3, evden hırsızlık yüzde 46,6 azaldı. 2023 yılının ilk 10 ayında toplam 126 bin 828 hırsızlık olayı yaşanmıştı. Bu yılın ilk 10 ayında 60 bin 829 daha az hırsızlık suçu meydana geldi. Bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 15,8 arttı ve yüzde 72,5 oldu."

Aranan suçluların yakalanması ile suç oranlarının düşmesi arasında doğrudan ilişki olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697'si hırsızlık, 14 bin 123'ü dolandırıcılık, 2 bin 277'si terör, 2 bin 721'i kasten öldürmeden aranıyordu." diye konuştu.

Ruhsatsız silah temin edenlere ve silah kaçakçılarına yönelik 81 ilde "Mercek" operasyonları düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, 1 Kasım itibarıyla 52 bin 271'i ruhsatsız tabanca olmak üzere 90 bin 317 silah ele geçirildiğini ve 100 bin 317 kişi hakkında işlem yapıldığını vurguladı.

Emniyet ve jandarmanın olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahalesi için önleyici ekip sayısının artırıldığına değinen Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle büyük bir mücadele verdiklerini dile getirdi.

Bu yılın ilk 10 ayında 276 kadın cinayeti işlendiğine dikkati çeken Yerlikaya, kadına şiddet vakalarını önlemek adına geliştirdikleri elektronik kelepçe kapasitesini artırdıklarını, 1500 kapasiteli elektronik izleme merkezinde 62 ilde 764 vakayı aktif takip ettiklerini belirtti.

Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında 162 bin 897 erkeğe önleyici tedbir, 44 bin 393 kadına koruyucu tedbir kararı verildi. KADES indirme sayımız her geçen gün artıyor. Kadına şiddetle ilgili KADES'e ya da 112'ye gelen çağrıyı en öncelikli çağrı sınıfında kabul ediyoruz." dedi.