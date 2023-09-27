Bakan Yerlikaya, Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'ndeki Kabine Toplantýsý'nýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý.

Emniyet birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesine iliþkin soru üzerine Yerlikaya, "Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarýmýzý duyduktan sonra çok þaþýracaksýnýz. Varsa bir suçlu onu yakalayacaðýz, adalete teslim edeceðiz baþka çaresi yok." yanýtýný verdi.

Göreve baþladýklarý haziranýn baþýndan 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladýklarýný söyleyen Bakan Yerlikaya, "22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamýz sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancý, uçaða bindi, ülkeden ayrýldý. Daha önceden 89 bindi rakam. Sýnýrlara öyle iyi basýyor ki Milli Savunma Bakanlýðýmýz, 70 bin 796 engelleme yaptý kayýtlý engelleme bunlar, içeri almýyoruz." dedi.

- MOBÝL GÖÇ NOKTASI 1 ARALIK'TA TÜRKÝYE GENELÝNDE HAYATA GEÇECEK

Düzensiz göçmenlerin aðýrlýklý olarak hangi ülkelerden geldiðine iliþkin soruya Yerlikaya, "Aðýrlýklý olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Ýran hududundan gelenler... Þimdi bu Mobil Göç Noktasý Uygulamasý yapýyoruz biliyorsunuz. Düzensiz göçle ilgili en ufak bir komplikasyon olmamasý için bu pilot uygulama Ýstanbul'da tuttu. 9 hafta içerisinde bir tane komplikasyon olmadý. 1 Ekim'de Bursa, Adana, Ýzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktasý Uygulamasýna baþlýyoruz. 1 Kasým'da bu araç sayýsýný 153'e çýkarýyoruz ve 30 büyükþehirde ayný anda baþlýyoruz, 1 Aralýk'ta tüm Türkiye'de uygulama baþlayacak." yanýtýný verdi.

Uygulamanýn önemine deðinen Bakan Yerlikaya, þunlarý kaydetti:

"Futbol müsabakalarý dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacaðýz. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancýyý, üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alýp, geri gönderme merkezine götürmeyeceðiz. Ýstanbul'da bunu 9 hafta boyunca pilot uygulamayla baþardýk. 20 göç mobil noktasýný 38 araca çýkardýk Ýstanbul'da. Düzensiz göçü, kaçak göçmeni, þehir içerisinde yakalamak sabýr gerektiriyor. Ve sabýrlý olmamýz gerekiyor. Sýfýr hata düþüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz. Mobil Göç Noktasýnda hangi görevlilerimiz oluyor? Yabancýlar ile iletiþim saðlayacak tercüman ve göç uzmanlarýmýz merkezde çalýþýyor. Bu merkezlerde Göç-Net sistemi ve biyometrik, yani parmak izi okutma sistemimiz var."

- BULGARÝSTAN ÝÇÝÞLERÝ BAKANI 10 EKÝM'DE TÜRKÝYE'YE GELECEK

Yunanistan Göç ve Ýltica Bakaný ile Bulgaristan Ýçiþleri Bakaný'yla sýnýr güvenliði ve düzensiz göçle mücadele konularýnda geçen hafta telefon görüþmeleri yaptýðýný belirten Bakan Yerlikaya, Bulgaristan Ýçiþleri Bakaný Kalin Stoyanov'un 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceðini, Yunanistan Göç ve Ýltica Bakaný Dimitris Keridis'in ziyaret tarihinin henüz netleþmediðini söyledi.

Yunanistan Göç ve Ýltica Bakaný Keridis ve Yunan muhataplarýyla Whatsapp gruplarý olduðunu aktaran Yerilkaya, "Kýrklareli ve Edirne valilerimizle beraber...Yunanistan Göç ve Ýltica Bakaný ile Bulgar Ýçiþleri Bakaný'yla karþýlýklý iþbirliðimiz güçlü. Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüþüyor. Kara sýnýrý sýký tutulunca denize yoðunlaþma olacaðýný düþünüyoruz, orada da iþbirliðini geliþtireceðiz. Muhataplarýyla arkadaþlarýmýz görüþüyor." dedi.