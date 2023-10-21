Bakan Yerlikaya: 5 ildeki “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

EDİRNE,KOCAELİ, İSTANBUL, DİYARBAKIR VE ERZİNCAN'DA DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONLARINDA ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️



1️⃣6️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.



AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ❗️



❌Edirne Gümrük Muhafaza... pic.twitter.com/J39B3ebOfj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 21, 2023