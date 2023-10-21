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  • Bakan Yerlikaya: 5 ildeki “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi
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Bakan Yerlikaya: 5 ildeki “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

21 Ekim 2023 Cumartesi 08:37 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 5 ildeki “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

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