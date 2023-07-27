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Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organiztörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 göçmen kaçakçılığı organiztörünün yakalandığını bildirdi.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organiztörü yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli, Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen, 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.

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  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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