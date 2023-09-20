Bakan Yerlikaya: 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 6️⃣ YABANCI UYRUKLU ZEHİR TACİRİ YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 20, 2023
❌Bulgaristan'dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2️⃣ zehir taciri yakalandı.... pic.twitter.com/3Sq03TO14x