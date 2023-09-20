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  • Bakan Yerlikaya: 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı
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Bakan Yerlikaya: 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 08:27 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

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